الخدمات البريدية مؤتمتة في كافة المحافظات

جهينة نيوز

أوضحت المؤسّسة السّوريّة للبريد أن السّياسة الجديدة لها تتعلق بأتمتة الخدمات البريديّة، وذلك بهدف اختصار الوقت على المواطنين المستفيدين من الخدمات البريديّة وتحسين أداء المنظومة البريديّة، والمساهمة في زيادة إيرادات المؤسّسة.

وأشارت المؤسّسة إلى أن نظام أتمتة الخدمات البريديّة سيتم تطبيقه على جميع فروعها ومكاتبها البريديّة لتسهيل منح الخدمات التي تضم السّجل المدني ودفع الرّواتب للمتقاعدين والحوالات البريديّة وخدمة الطّرود والبعائث البريديّة، وأوضحت المؤسّسة أنّها تقوم بمنح وثيقة غير عامل، وتقوم بإيصال رواتب المتقاعدين إلى مكان الإقامة بعمولة /400/ ليرة سوريّة شهريّاً بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى التي تعمل على تقديمها.

جريدة البعث