١٢ مليوناً تداولات بورصة أمس

جهينة نيوز

انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي حيث وصل حجم التداول إلى ١٤٨ ألف سهم بقيمة تداول ١٠٩ ملايين ليرة موزعة على ١٨١ صفقة.

في حين سجلت جلسة تداول بداية الأسبوع ارتفاعاً بأحجام وقيم التداول حيث وصلت قيمة التداول إلى ١٢ مليون ليرة بحجم تداول ٦ آلاف سهم موزعة على ٣٤ صفقة، بالمقابل انخفض مؤشر السوق ٤ نقاط ليقف عند ٥٧٧٩ نقطة بنسبة تغيير سالبة.‏

وكان لسهم بنك الشام المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول ٥ آلاف سهم بقيمة تداول ٤ ملايين ليرة موزعة على ٨ صفقات ليغلق المؤشر عند سعر ٥٢٥ ليرة منخفضاً عن إغلاق الجلسة الماضية ومن ثم جاء سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول ألفي سهم بقيمة تداول ٣ ملايين ليغلق سهمه عند سعر ١٠٥٤ ليرة منخفضاً عن إغلاق الجلسة الماضية تلاه سهم بنك البركة بحجم تداول ألفي سهم بقيمة تداول ٢ مليون ليرة ليغلق سهمه عند سعر ٥٤٤ ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق الجلسة الماضية أيضاً.‏

الثورة