ملابس ميلانيا ترامب تثير النقاش في وسائل الإعلام الفنلندية!

جهينة نيوز

لفت اللباس الذي خرجت به سيدة الولايات المتحدة الأولى من الطائرة الرئاسية في مطار هلسنكي اهتمام وسائل الإعلام في العاصمة الفنلندية ومجلات الموضة، بسبب عدم توافقه وحالة الطقس.

ورأت في هذا الصدد صحيفة "Iltalehti" أن سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب التي وصلت مع زوجها الرئيس دونالد ترامب إلى هلسنكي للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية، كانت ترتدي ملابس "أنيقة، لكن غير مناسبة" نظرا للحرارة المرتفعة في فلندا، والتي بلغت 28 درجة مئوية.

وقالت الصحيفة وهي تصف الموقف: "خرجت ميلانيا من الطائرة متقدمة عن زوجها، ولم تكن إلى جانبه. الحرارة الآن في هلسنكي 28 درجة مئوية، لكن ميلانيا كانت في ملابس لطقس بارد. زي ميلانيا تكون من بنطلون بني اللون، وبلوزة بياقة بيضاء، ومعطف رمادي فاتح".

وتطرقت وسائل إعلام أخرى إلى حقيبة السيدة الأولى وحذائها، لكن المعطف في يوم حار، حظي بأكبر عدد من تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر بالمناسبة أن عاصفة من الجدل والنقاش دارت في أبريل نيسان الماضي حول معطف أزرق غريب ارتداه دونالد ترامب نفسه.

وكان الرئيس الأمريكي قال معلقا على القمة التي ستجمعه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على ثقة بأنه "في كل الأحوال سيتعرض للانتقاد" في بلاده.