الاتحاد الأوروبي والصين يدعمان التسوية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن

الإثنين, 16 تموز 2018 الساعة 12:12 | سياسة, عالمي

الاتحاد الأوروبي والصين يدعمان التسوية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي والصين أن التسوية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي هي السبيل الوحيد لإلحاق الهزيمة التامة بالإرهاب في سوريا.

وجاء في بيان مشترك صادر عن القمة العشرين بين الجانبين، اليوم الاثنين ان "الاتحاد الأوروبي والصين يدعمان التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حيث إنه يعتبر السبيل الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار والقضاء التام على الإرهاب في سوريا".

كما دعا الجانبان لتعزيز حماية المدنيين السوريين وتحسين ظروف وصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

سبوتنيك


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