استقبال حاشد لرونالدو في ناديه الجديد "يوفنتوس"

جهينة نيوز

وصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى مدينة تورينو الإيطالية وتحديدا إلى مقر ناديه الجديد يوفنتوس.

وحضر البرتغالي إلى مقر النادي لإجراء الفحوصات الطبية لإكمال انتقاله للسيدة العجوز، وسط حشد جماهيري كبير.

ورافق وصول النجم البرتغالي حضور جماهيري غفير بالرغم من إعلان النادي الإيطالي سابقا إلغاء حفل التقديم والاكتفاء بمؤتمر صحفي.

يذكر بأن البرتغالي انتقل لصفوف السيدة العجوز قادما من النادي الملكي الإسباني ريال مدريد بعد عدة سنوات قضاها هناك محققا العديد من الأرقام القياسية على الصعيدين الشخصي والجماعي.