ترامب يصل هلسنكي للقاء بوتين

جهينة نيوز

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي لعقد أول لقاء متكامل له مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

ونقل مراسل وكالة "تاس" الروسية من مطار "هلسنكي - فانتا"، حيث هبطت طائرة رئيس الإدارة الأمريكية، أن ترامب سيتوجه مع زوجته ميلانيا إلى فندق "هيلتون كلاستايانتوربا" الواقع على شاطئ الخليج الفنلندي.

ومن المخطط أن يبدأ اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، الذي سيعقد في القصر الرئاسي وسط هلسنكي، في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت موسكو).

وكانت موسكو وواشنطن حددتا أجندة المحادثات بين الزعيمين اللذين التقيا قبل ذلك فقط على هامش مناسبتين دوليتين هما قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ في يوليو 2017، وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في مدينة دانانغ الفيتنامية، في نوفمبر من العام نفسه.

ولم يتوقع خبراء أمريكيون في تصريحات لوسائل إعلام روسية، حدوث "اختراق" في المحادثات، التي ستتناول عددا من المواضيع الشائكة بين موسكو وواشنطن، وأبرزها الوضع في سوريا، والنزاع المسلح في أوكرانيا و"قضية إيران"، إلا أنهم أشاروا إلى أن السيطرة على الأسلحة تعد أحد المجالات القليلة التي يمكن للطرفين تحقيق تقدم فيها.