شركة إيرانية تقدم عرضاً لتنفيذ قطار الضواحي.. 13 ألف زوج لوحات سيارات مصنعة خلال نصف عام!

جهينة نيوز

كشف مدير عام الخط الحديدي الحجازي حسنين علي عن تلقي أول عرض مقدم من الجانب الإيراني لتنفيذ مشروع نقل الضواحي.

واضاف تلقت المؤسسة عن طريق هيئة الاستثمار السورية عرضاً من شركة ميللي ساختمان الإيرانية مقدماً من وكيلها، مشيراً إلى أنه سيتم الاجتماع مع ممثلي الشركة لبحث مجريات الموضوع ومختلف التفاصيل حوله.

ولفت علي إلى تلقي عرض جديد من مكتب اليمامة لدراسة و تنفيذ المشروع و ربطه بمحافظة السويداء على أن يتم التنفيذ من قبل شركاء صينيين، مبيناً أن العروض أحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها والرد عليها.

وكشف تقرير للمؤسسة عن تحقيق إيرادات مقدارها 382 مليون ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 41.54 بالمئة من المخطط السنوي وبنسبة تنفيذ 129.08 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما بلغت النفقات لنفس الفترة 339 مليون ليرة نسبة 41.82 بالمئة من المخطط السنوي وبنسبة تنفيذ 155.36 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ الفائض المتاح للتنمية 62 مليون ليرة وذلك من نشاطات المؤسسة الإنتاجية وفقاً لمرسوم الإحداث و الذي خولها بإدارة و استثمار الخطوط الحديدية الضيقة في جنوب سورية و كذلك استثمار العقارات والورشات الإنتاجية الجارية بملكيتها.

كما بلغ الإنفاق على الخطة الاستثمارية 48 مليون ليرة بنسبة تنفيذ مقدارها 39.07 بالمئة من الاعتماد السنوي البالغ 125 مليوناً يتمثل بالإنفاق على تجهيز و ترميم هنغار معمل لوحات السيارات و تأهيل خط الربوة دمر الهامة -شراء عدد وأدوات لزوم الإنتاج، وشراء تجهيزات لزوم غرف مسبقة الصنع- تطوير شبكة المعلوماتية والمراقبة التلفزيونية، وتعمير قاطرات و عربات، وإنجازات إعادة التشغيل.

وأكد علي أن عدد اللوحات المصنعة و المسلمة إلى مديريات النقل بالمحافظات بلغ 13 ألف زوج لوحات سيارات ، مشيراً إلى نقل 1205 ركاب على محور الربوة دمر لنهاية الربع الثاني 2018م.

مضيفاً: إن المؤسسة أعادت تشغيل قطار المصايف الذي يعبر الغوطة الغربية (قطار النزهة) بعد فترة من الانقطاع خلال سنوات الحرب على سورية حرصا على سلامة الركاب وذلك على محور دمشق الهامة بعد عودة الأمان لهذا المحور بجهود الجيش العربي السوري و المصالحات الوطنية التي حدثت في قدسيا والهامة.

وقال علي: بعد تحرير المنطقة المحيطة بمحطة القدم وضعت المؤسسة و بتوجيهات من وزير النقل علي حمود و بالتنسيق مع الخطوط الحديدية السورية الخطط اللازمة لإعادة الحياة في المحطة وعودة الحركة إليها وصولاً لمدينة المعارض، مضيفاً: إن اللجان المكلفة قامت بالكشف على الأضرار، كما تم الكشف على محور القدم السبينة، وقدمت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي المساعدة الفنية والآليات اللازمة لإزالة الردميات عن الخط الحديدي.

الوطن