أنقرة: التقارير عن انسحاب "وحدات حماية الشعب" من منبج مبالغ فيها!

جهينة نيوز

نفت وزارة الخارجية التركية انسحاب "الأكراد" من مدينة منبج شمال غربي سوريا، بـ "شكل كامل"، مشيرة إلى استمرار انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب من الخط الذي تنفذ فيه الدوريات.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أكصوي في بيان، اليوم الاثنين إن "الأنباء المتعلقة بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج مبالغ فيها، ولا تعبر عن الحقيقة"، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول".

وأضاف البيان: أن "انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب من الخط الذي تنفذ فيه الدوريات مستمر، كما أن التحضيرات للتنفيذ دوريات مشتركة مستمرة".

وكان "مجلس منبج العسكري" الذي يسيطر على مدينة منبج أعلن خروج آخر دفعة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتوافق مع مطلب تركي بانسحابها من المناطق القريبة من حدودها.

وتوصلت تركيا وأمريكا لاتفاق، الشهر الماضي، يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج، وأن تعمل القوات التركية والأمريكية سويا للحفاظ على الأمن والاستقرار حول المدينة.