مدرب الارجنتين يترك تدريب المنتخب عقب الفشل بكأس العالم

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم أن خورخي سامباولي ترك تدريب المنتخب الاول عقب مسيرة محبطة في نهائيات كأس العالم أدت لخروج المنتخب من دور 16 للبطولة أمام فرنسا التي توجت باللقب.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله في بيان اليوم "توصل الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني خورخي سامباولي لاتفاق بالتراضي اليوم لفسخ عقده".

ووجه الاتحاد الشكر لسامباولي ومساعديه الذين تركوا مناصبهم أيضا على ما قدموه من خدمات.

ويعنى هذا القرار أن الارجنتين بطلة العالم مرتين 1978 و1986 ستبحث عن مدربها الرابع في أربعة أعوام.

وتولى سامباولي المسؤولية قبل أكثر من عام واحد بهدف التأهل الى كأس العالم 2018 في روسيا ومن ثم المنافسة على اللقب.

وكان قرار الاتحاد الارجنتيني بالانفصال عن سامباولي مدرب اشبيلية السابق الذي قاد تشيلي الى لقب كأس كوبا أمريكا بالفوز على الارجنتين في النهائي عام 2015 متوقعا رغم أن عقده يستمر حتى 2022.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن من بين المرشحين لخلافة سامباولي مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينيو ودييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد ومارسيلو غاياردو مدرب ريفر بليت.