المانيا تبين حقيقة تصريحات وزيرة دفاعها بشأن قطر وأزمة الخليج!

جهينة نيوز

كشفت وزارة الدفاع الألمانية حقيقة ما تناقلته الصحافة القطرية من تصريحات لوزيرة الدفاع، أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي جرت أخيرا في بروكسل.

ونشرت السفارة الألمانية في الرياض على "تويتر"، نفي وزارة الدفاع لتلك التصريحات من دون ذكر للتفاصيل.

وكانت صحيفة "الشرق" القطرية نشرت أخيرا تصريحات، قالت إن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، أدلت بها إليها "على هامش مشاركتها في اجتماعات الناتو".

وزعمت الصحيفة أن دير لاين، قالت إن قطر تعرضت لمؤامرة من بعض جيرانها بهدف النيل من أمنها وأمن مواطنيها. وأضافت أن قطر عضو مهم مشارك في حلف الناتو، وتعرضت لأزمة نعلم تفاصيلها وأسبابها والهدف منها، كما يعلمها أغلب القادة المشاركين في قمة الناتو الحالية بصفتهم وسطاء متداخلين في الأزمة.