تراجع إنتاج النفط في الصين

جهينة نيوز

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الاثنين، أن إنتاج الصين من النفط الخام تراجع 2.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران إلى 15.85 مليون طن.

وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 94.09 مليون طن، بانخفاض اثنين في المئة عن مستواه قبل عام، وفقا لوكالة "رويترز".

وزاد الاستهلاك المحلي من النفط الخام ثمانية في المئة، في يونيو/ حزيران، مقارنة مع مستواه قبل عام ليصل إلى 49.78 مليون طن، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك منذ بداية العام 299.61 مليون طن بزيادة 8.9 بالمئة على أساس سنوي.

يذكر أن دول منظمة "أوبك" نفذت اتفاقية خفض إنتاج النفط، في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 120 %، وفقا للتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.