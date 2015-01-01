الكشف عن خطة لإجلاء ما تسمى" الخوذ البيضاء" من سوريا!

جهينة نيوز

أعلنت مصادر ذات صلة، أن الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، لا سيما بريطانيا وفرنسا، تناقش خطة لإجلاء ما تسمى منظمة "الخوذ البيض" وعائلاتهم من سوريا، وجاء ذلك وفقا لقناة "سي إن إن".

ووفقاً للقناة، الأمر يتعلق بإرسال حوالي 1000 عضو من ذوي "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم إلى دول أخرى، مثل كندا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وقال المصدر للقناة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار هذه القضية في قمة الناتو في بروكسل.

هذا وأقنعت الوفود الغربية ترامب بضرورة مناقشة مسألة توفير طرق الإخلاء مع إسرائيل والأردن.

بالإضافة إلى ذلك قال المصدر إن أمن "الخوذ البيضاء" يمكن أن يصبح أحد الموضوعات في الاجتماع بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي. ومع ذلك، فإن الدول الغربية تأمل في إيجاد طريقة لتنفيذها دون مساعدة من روسيا.

هذا وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستخصص 6.6 مليون دولار "للخوذ البيضاء" وآلية الأمم المتحدة في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن واشنطن "تدعم بقوة الخوذ البيضاء، التي أنقذت أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية الصراع".