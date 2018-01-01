أبراج يوم الاثنين 2018/7/16 من خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/16: فكر جميل، عاطفي جميل، مثالي، من الصعب خداعه، عنده ولع بالموسيقى، الحظ حليفه، مواهبه أدبية، لطيف بالتعامل مع الناس، حدسه مميز، خالِ من العدائية، يعمل خير لذكاء وشجاعة ويحب الحياة، قادر أن يكون عنده سرعة مذهلة لأنه يحب الناس ويحبونه، وقدرة على التواصل، رغبة في إدخال عنصر تجديد على مجرى حياته في سنة 2018، إرادة صلبة، إنجاز لكل تراكم في الفترة الماضية، الشهر القادم تطوير و طي صفحة من التعب، ويكسب صفة جديدة أو فرصة مال أو حسابات مالية قديمة يمكن أن يعوض، بمعنى زيادة في الممتلكات، وبالمشاريع سفر وتنقل، برامج جديدة هي لارتباطات معينة لعودة حب ماضي للبعض، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نهار متعب قد تتعرض لعراقيل غير معروف سببها الرئيسي، يمكن غير قادر على انجاز عملك مثلما تريد، احتمال كسل لذلك لا تضيع الوقت لأن نهارك يحمل مسؤولية مهمة، لا تضيع وقتك، يوم مهم ومشغول في بعض التسويات، نهار يحمل قرار مهم، انتبه على صحتك، احتمال تتضطر أن تغير أكثر من مرة بسبب ظهور مسألة طارئة لذلك اطلب مساعدة وسوف تجد تعاون من بعض من محيطك مولود الحمل.

الثور: من الصباح تتحسن المعنويات وتقوى الثقة بالنفس وتفرح لتقارب الرأي مع الأحباء، يوم ايجابي، سوف تتحمس مع ما كل ماهو جديد، محاط بالمحبين حتى تعوّض اليومين الذين فاتو وتوظف طاقاتك، اليوم يوجد أشياء مثمرة احتمال تحصد نجومية وترغب بخروج عن المألوفة أو الروتين وقسم قد تسمع أخبار جميلة تخص أولاد، نهار للتواصل والنجاح، يوم مناسب لممارسة نشاط فني مولود الثور.

الجوزاء: كأن أفكارك قوية ومترابطة لكن فكر جيد بتقديم هدية لأحد أفراد عائلتك لأن نهارك يتحدث عن أمور بيتية عقارية وإذا كنت حابب بتجديد أثاث أو منزل أو تغيير أو تحسين نهار مقبول، تبحث بمواضيع مهمة تخص أفراد عائلتك، جرّب أن تعمل توافق ولا تترك زيول وجرّب أن تتأكد من صفا الأجواء من عتاب ولوم وتردد وعليك أن تشدد اليوم على التقارب مع العائلة إذا ظهر خلاف بمعنى كن حذر قليلاً مولود الجوزاء.

السرطان: تتحسن أمورك بشكل تدريجي، تعود الحميمية والانسجام بالأجواء مجدداً، تتكيف مع بعض من محيطك كأنه اليوم تخطط لتقوم وتتقرب ممن هم يحاولون التقرب منك، يمكن وجود فرص، يمكن نهار نشاط يمكن مناسب للسفرة القصيرة ممكن للتنقل، وللحب مكانة واضحة اليوم عندك مقابلاتك ملائمة من السلطة حسم أمرك، بمعنى عودة وتفاؤل وانطلاقة جديدة ومنكم من يخرح برحلة قصيرة مولود السرطان.

الأسد: عندك تحرك على صعيد مالي لذلك كن حريص على الاستمتاع لرأي الآخرين وقدّم بعض التنازلات التي تضر بمصالحك ودقق في تفاصيل معاملاتك قبل الموافقة عليها وخاصةً التي تخص الأمور المالية وقسم تظهر مسائل مالية طارئة لها علاقة بالمنزل أو أحد أفراد عائلتك وتميل لتوظيف أموالك وللبعض لا تزال الثقة موجودة تنفيذ عمل مطلوب منك أن يكون في أمور مالية أو من عمل إضافي يمكن أن يكون فيه مالي يمكن استرداد دين بمعنى مبالغ مالية قادمة على الطريق لك مولود الأسد.

العذراء: القمر عندك تزداد قوة ونشاط بكل الاتجاهات، تلعب دور ايجابي تحقيق الغايات وتزداد حركتك وسوف تكون متأقلم مع أي وضع يتقدم نحوك، يبدو اليوم سريع بانجاز أعمالك وإعطاء الحلول المنطقي والسليم لأي مشكلة ويطلق اللسان ويعبّر عن كثير من المشاعر الدافئة وتقدم صورة صادقة عن كثير من مواعيدك وتجني منها المتعة والصحة، بمعنى تتحسن اليوم أيضاً مواليد العذراء لأن الطاقة قوية.

الميزان: انتبه قليلاً يوجد فوضى وخيبة أمل، كن حريصاً على ممتلكاتك، تجنب حسم الأمور المصيرية وغير واعد وبطيء وطاقة ضعيفة، يظهر خصام عدائية وتصرفاتك، لا تفرض رأي ولا تخالف قانون، احتمال أحداً يحاول وضع العصي في الدواليب، يوم تشتد الضغوطات وتشعر بتوعك صحي يمكن انفعال شديد، انتبه من المحتالين، ضياع، نسيان مولود الميزان.

العقرب: يبدو كل شي بنظرك جيد، حابب لقاء حابب مصالحة، جيد نهارك لتعمل فترة رومنسية لتعرف أيضاً بنهارك على تسارع الأحداث لتعوض قصص تتعلق بالأصدقاء بمعنى يمكن أن تكون مساعدة بتحقيق أمنية ودعوات ولقاءات عزائم، تسمع أخبار سارة، تشارك في حفلة مناسبة، أجوائك جميلة مولود العقرب.

القوس: اليوم للعمل لا تسمح للقلق والتأثير على نجاحاتك وبإمكانك أن تطور عملك، تتعايش مع متطلباتك اليومية، لا تضيع عليك فرصة بإمكانك أن تقنع الآخرين بوجهة نظرك، جرّب أن تترك أفضل الانطباعات حتى لو شعرت بتوتر، ولا يُخاف عليك إذا كنت على أتم الجهوزية لأنه يوم امتحان لك حسب عمرك، دع صورتك واضحة والدفع بمصالحك أو ادخال تغيير في عملك، بمعنى يوم للعمل عند القوس.

الجدي: نهار جيد ايجابي مناسب إقامة حوار مهم وحتى تأخذ قرارات مهمة وتفكيرك بقمة نشاط وتزداد رغبة في السفر لأماكن بعيدة وإذا كنت تنتظر خبر حول قضايا معينة فهذا اليوم يحمل لك الخبر، الحظ قريب منك، تنشط مواعيدك وزياراتك وتشارك في نشاط دراسة يكون مناسب فيه مطالعة أو تجارة، بمعنى اليوم جيد لك مولود الجدي.

الدلو: اليوم أفضل من اليومين الماضيين، انفراج، احتمال الأمس عملت خطأ أو أسئت لأحد، تقدر أن تلطف أجواء أو تعيد ترتيب حساباتك، ويمكن طلباتك كثيرة لا تقدر أن تنفذها لكن تحمل لك نقاشات مالية استشفائية، تعالج من أمور، تقدم بعض التنازلات، تتكيف مع الحقيقة والواقع، جرّب أن تصل لاتفاق مفيد أو مرافقة مريض عند الدلو اليوم.

الحوت: سوف تتكل على العقل والمنطق قد تتطالك المعاكسات بسبب وجود القمر في العذراء تشغر ببعض الغليان والمواجهة لذلك انتبه من التعامل بقسوة حتى لا تخسر معركتك مع الشركاء وأيضاً ابتعد عن المواقف المتطرفة وحتى تقدر أن تحقق انجاز انتبه اليوم من طرف آخر، المهم أن تكون حاضر أو تشارك، تبحث عن قاسم مشترك مولود الحوت.