بالصور: اقتحام ملعب لوجينكي في مونديال روسيا

جهينة نيوز:

اقتحم أربعة أشخاص ملعب لوجينكي في موسكو الذي يستضيف المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا اليوم الأحد.

وكان رد فعل أفراد الأمن بطيئا تجاه المقتحمين الأربعة الذين ارتدوا جميعا قمصانا باللون الأبيض وسراويل وقبعات سوداء.

وركض المقتحمون من خلف مرمى فرنسا في محاولة لتحية اللاعبين.

ودفع ديان لوفرين مدافع كرواتيا أحد الأشخاص قبل أن يتولى الأمن الأمر ويخرج الأشخاص الأربعة.

ولم يستغرق الاقتحام أكثر من دقيقتين حيث توقفت المباراة في الدقيقة 52.

وقبل ثماني سنوات، اقتحم شخص يرتدي قميصا عليه شعارات مناهضة للعنصرية الملعب قبل دقائق على بدء نهائي كأس العالم 2010 في جوهانسبرج وكان قريبا للغاية من الاستيلاء على الكأس الذي كان معروضا في الملعب.

وأعلنت جماعة تنادي بالمساواة بين الجنسين مسؤوليتها عن اقتحام الملعب عبر تدوينة على فيسبوك وتويتر عقب الحادث مباشرة. وجاء في التدوينة "أهلا من ملعب لوجينكي. الأمر رائع هنا!".