بالصور: فرنسا بطلة العالم برباعية في كرواتيا

جهينة نيوز:توج المنتخب الفرنسي، بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد التفوق على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأحد، على ملعب "لوجنيكي" بروسيا.وسجل أهداف المنتخب الفرنسي، ماريو ماندزوكيتش"هدف ذاتي"، أنطوان جريزمان "ركلة جزاء"، بول بوجبا، وكيليان مبابي في الدقائق (18، 38، 59، و65) على الترتيب، بينما سجل للمنتخب الكرواتي كل من إيفان بيريسيتش وماريو ماندزوكيتش في الدقيقتين (28 و69) على الترتيب.

وسبق أن حقق المنتخب الفرنسي اللقب الأول في تاريخه بالمونديال خلال نسخة 1998 التي أقيمت على الأراضي الفرنسية.

بدأ المنتخب الكرواتي، اللقاء بصورة أفضل من نظيره الفرنسي، حيث استحواذ على الكرة وسط هدوء وحذر من الديوك.

ولم يستطع المنتخب الفرنسي الخروج من منطقته بعد 10 دقائق من اللقاء، بسبب الضغط العالي من نظيره الكرواتي الذي يرغب في تسجيل هدف مبكر.

وافتتح المنتخب الفرنسي، التسجيل عن طريق ماريو ماندزوكيتش بالخطأ في الدقيقة 18، عن طريق ركلة ثابتة نفذها أنطوان جريزمان لتلمس الكرة رأس اللاعب الكرواتي وتسكن الشباك.

ورد إيفان بيريسيتش سريعًا على التقدم الفرنسي، حيث نجح في معادلة النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 28 من زمن اللقاء، بعدما استلم كرة داخل منطقة جزاء فرنسا وراوغ نجولو كانتي وسدد كرة صاروخية على يسار الحارس هوجو لوريس.

وعاد منتخب فرنسا إلى التقدم من جديد في المباراة بعدما سجل أنطوان جريزمان، الهدف الثاني للديوك من ركلة جزاء احتسبت، بعد استعانة حكم المباراة بتقنية الفيديو إثر لمس إيفان بيريسيتش الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

وأضاع ريبيتش، فرصة التعادل لكرواتيا في الدقيقة 40، حيث لم يستغل كرة عرضية من سترينيتش وقام بتسديدها برعونة في يد لوريس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا على كرواتيا بهدفين لهدف، وبدأ الديوك الشوط الثاني بنفس سياسية الأول باللعب على الهجمات المرتدة مع ترك السيطرة على الكرة لكرواتيا.

وجاءت أول فرصة في الشوط الثاني من فرنسا، بعدما سدد جريزمان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 47.

وتألق هوجو لوريس حارس فرنسا في التصدي لكرة صاروخية من أنتي ريبيتش في الدقيقة 48 من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من إيفان راكيتيتش.

وتصدى سوباسيتش، حارس كرواتيا لانفراد كيليان مبابي الذي استلم تمريرة رائعة من بول بوجبا، واستغل سرعته من الجبهة اليمنى وراوغ فيدا لكن حارس موناكو منعه من تسجيل الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 52.

وسجل بول بوجبا الهدف الثالث لفرنسا من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى، وسط ارتباك دفاعي من كرواتيا في الدقيقة 59، ونجح مبابي في تسجيل الهدف الرابع لفرنسا من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وقلص ماريو ماندزوكيتش، النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 69، بعد خطأ ساذج من حارس فرنسا، هوجو لوريس.

وأهدر بول بوجبا فرصة تسجيل الهدف الخامس للديوك عندما استلم عرضية من مبابي في الدقيقة 93 من ركلة ثابتة، لكنه فشل في السيطرة على الكرة أمام مرمى كرواتيا، لينتهى اللقاء بفوز فرنسا وتتويجها بلقب المونديال على الناريين بنتيجة (4-2).