ماكرون يهنىء بوتين بـ"التنظيم الممتاز" للمونديال

جهينة نيوز:

التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد في الكرملين نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل ساعتين من موعد بدء المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم في موسكو، وهنأه بـ"التنظيم الممتاز" لهذا الحدث الرياضي.

وقال ماكرون لدى لقائه بوتين "اريد تهنئتكم بالاداء الجميل للفريق الروسي"، الذي وصل الى الدور ربع النهائي "ولعب بكثير من الشجاعة".

وتابع الرئيس الفرنسي "اريد تهنئتكم كبلد منظم بالمسار الجيد لهذا الحدث الرياضي الذي لا يشاهده العالم اجمع فحسب، بل ان الناس من العالم اجمع يأتون لمشاهدته" في روسيا. واضاف "اهنئكم ايضا بكسب رهان تنظيم هذا الحدث بشكل ممتاز وفي ظروف امنية ممتازة".

من جهته هنأ بوتين فرنسا بوصولها الى الدور النهائي حيث ستواجه الاحد في موسكو كرواتيا. وتابع: بوتين "انا متأكد اننا سنشهد مباراة مهمة ستلقى اعجاب ملايين المشاهدين في العالم".وقال ماكرون في النهاية "لقد جئنا لنحمل الكأس معنا"، ومن المقرر ان يحضر المباراة مع زوجته التي كانت معه في اللقاء مع بوتين.