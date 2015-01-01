أمل بوشوشة مرشحة لجائزة عالمية؟!

جهينة نيوز:

تم ترشيح الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لنيل جائزة «أفضل ممثلة عالميّة»، عن أدائها في مسلسل «أهل الغرام»، والذي عرض في عام 2016.

وعبّرت بوشوشة عن فخرها و اعتزازها بترشيحها لهذه الجائزة العالمية، وكتبت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «كلي فخر واعتزاز أن يتم ترشيحي لهذه الجائزة العالمية. شكراً لكل المحبين والداعمين على جهودهم الجبارة، الحقيقة تخونني الكلمات لأعبر عن مدى شكري و امتناني لكل هذا الحب».

وبوشوشة مرشّحة للجائزة ضمن مهرجان «IARA Awards»، الذي يُكرّم الفنانين المبدعين والطموحين من جميع أنحاء العالم، ومن مُختلف المجالات، كالتمثيل والموسيقا والموضة، ومن المقرر أن يقام هذا المهرجان في لندن في شهر أيلول المقبل.