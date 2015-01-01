الرئيس الاسد لأنصاري: انجازات دحر الإرهاب تجسد الإرادة الصلبة للجيش السوري والقوات الرديفة في تحرير كامل اراضي سورية

الأحد, 15 تموز 2018 الساعة 15:22 | سياسة, محلي

الرئيس الاسد لأنصاري: انجازات دحر الإرهاب تجسد الإرادة الصلبة للجيش السوري والقوات الرديفة في تحرير كامل اراضي سورية

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له.

وهنأ أنصاري خلال اللقاء سورية شعبا وقيادة بالإنجازات التي يتم تحقيقها في إطار دحر الإرهاب في مدينة درعا وريفها إن كان عبر المصالحات او بالعمليات العسكرية.

و أكد الرئيس الأسد أن هذه الإنجازات تجسد الإرادة الصلبة لدى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة في تحرير كامل الأراضي السورية من دنس الإرهاب.

وأشار الرئيس الأسد والسيد أنصاري إلى أن القضاء على الاٍرهاب في معظم الاراضي السورية حقق الأرضية الأنسب للتوصل الى نتائج على المستوى السياسي تنهي الحرب على سورية، إلا أن ما يحول دون ذلك هو السياسات والشروط المسبقة التي تضعها الدول الداعمة للإرهاب.


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