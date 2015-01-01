نحو 3 مليارات ليرة أضرار الكهرباء في ريف درعا.. وإعاد التيار جزئياً لعدد من البلدات

جهينة نيوز

ذكر مدير الشركة العامة لتوزيع الكهرباء بدرعا أن قيمة أضرار قطاع الكهرباء بريفي درعا الشرقي والشمالي نتيجة الأعمال الإرهابية بلغت نحو 3 مليارات ليرة سورية.

وأشار مدير الشركة المهندس غسان الزامل إلى أن الأضرار تركزت في قرى وبلدات الغارية الشرقية والغارية الغربية والمسيفرة والجيزة وغصم والنعيمة وابطع وداعل والكرك الشرقي وعلما والصورة والحراك والتي كانت المجموعات الإرهابية تنتشر فيها قبل أن يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.

ولفت الزامل إلى أن الأضرار تشمل الشبكات ومراكز التحويل ومحطتي تحويل الباسل والحراك مبينا أن أضرار مركز نصيب الحدودي وحده بلغت 373 مليون ليرة سورية حيث سيتم تأهيله من موازنة وزارة المالية كونه يتبع بالعائدية إليها.

وأوضح الزامل أن الشركة بدأت اليوم بأعمال إصلاح محطة تحويل الباسل في بلدة المسيفرة فيما تمكنت الورشات من إعادة التيار الكهربائي جزئيا لكل من مدن وبلدات بصرى الشام وغصم ومعربة والمتاعية وداعل وطفس مشيرا إلى أن الخطة الإسعافية تحتاج إلى 738 مليون ليرة سورية.

سانا