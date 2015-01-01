المشروبات الغازية "الدايت" الأخطر على الصحة؟!

الأحد, 15 تموز 2018 الساعة 14:04 | منوعات, صحة

المشروبات الغازية

جهينة نيوز:

حذرّت دراسة جديدة أجرتها الجمعية الأمريكية للقلب، من المشروبات الغازية التي تستخدم للدايت، مؤكدة أنها تضر بالجسم.

وقد أظهرت النتائج الأولية للأبحاث أن مادة «أسبارتام» المستخدمة في تحلية هذه المشروبات تتحلل داخل جسم الإنسان إلى فينيل ألانين «حمض أميني» وحمض الأسبارتيك والميثانول السام للجسم، كما تتراكم مادة الأسبارتام داخل دماغ الإنسان وتسبب نشاطاً شاذاً للخلايا العصبية.

وكما أكد خبراء الجمعية أن تناول حتى علبة واحدة في اليوم من هذا المشروب الذي يفترض أنه خالٍ من السكر، يزيد من خطر احتمال إصابة الشخص بالجلطة الدموية بثلاثة أضعاف، ومن خطر الإصابة بالخرف بـ 2,9 مرة.


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