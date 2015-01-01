نتنياهو يناقش مع ترامب القضايا الاقليمية في سوريا وإيران!

جهينة نيوز

كشف رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنينامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أنه عبر له عن تقديره لسياسته "الحازمة" تجاه إيران.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، حسب بيان، "تحدثت أمس [السبت]، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحثنا قضايا أمنية وسياسية على ضوء التطورات الإقليمية، حيث احتلت سوريا وإيران الصدارة".

وتابع نتنياهو، "كما وجهت الشكر للرئيس ترامب على سياسته الحازمة ضد إيران، لأنه منذ اعتمادها نرى تأثيرها الكبير على إيران وعلى الأحداث التي وقعت داخلها".

سبوتنيك