تعليق رحلات الملكية الأردنية للطيران إلى النجف في العراق حتى إشعار آخر

جهينة نيوز

قررت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها الجوية بين العاصمة عمان، وبين مدينة النجف العراقية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، اثر التظاهرات التي تشهدها البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية.

ووفق بيان صحافي صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، "قررت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها الجوية المنتظمة بين عمان ومدينة النجف العراقية اعتباراً من اليوم [الأحد]، وحتى إشعار آخر".

وحسب البيان "تعتبر النجف هي المحطة التاسعة التي تعلق الملكية الأردنية التشغيل إليها لأسباب أمنية، إلى جانب كل من الموصل، دمشق، حلب، طرابلس، بنغازي، مسراطة، صنعاء وعدن".

يشار إلى أن "الملكية الأردنية تشغل أربـع رحلات منتظمة أسبوعياً بين عمان والنجف".

وأكد نائب مدير مطار النجف جواد الكرعاوي في مؤتمر صحافي يوم أمس السبت 14 تموز/ يوليو وقوع خسائر مادية كبيرة بمحتويات مطار النجف، بعد اقتحامه من قبل محتجين، يوم أمس الأول الجمعة.

يذكر أن مدنا عراقية من بينها ذي قار والنجف وبابل والبصرة تشهد تظاهرات احتجاجية واسعة منذ يوم الجمعة ضد نقص الخدمات وللمطالبة بمكافحة الفساد، فيما اقتحم محتجون في مدينة النجف مطار المدينة ما تسبب في تعطيل حركة الطيران، إضافة إلى البصرة التي تشهد منذ أيام تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وإنهاء البطالة وتوفير فرص للعمل، وقد شهدت تظاهرات البصرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين.