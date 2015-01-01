انتهاء التحضيرات لنقل 600 ارهابي مع عائلاتهم من أحياء درعا إلى إدلب

جهينة نيوز

صرح مصدر ميداني أن جميع التحضيرات انتهت لنقل المجموعات المسلحة الرافضة لعملية التسوية مع الجيش السوري من أحياء درعا جنوبي سوريا إلى إدلب في الشمال الغربي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "التحضيرات لنقل 600 مسلح مع عائلاتهم من أحياء درعا إلى إدلب انتهت"، موضحا أن "15 حافلة تقل 600 مسلح مع عائلاتهم تجمعت في حي سجنة بدرعا تمهيدا لنقلهم".

وأضاف المصدر أن "المسلحين خرجوا بأسلحتهم الخفيفة مصطحبين معم 3 مخازن".

وسيطر الجيش على درعا المدينة بالكامل في 12 تموز/يوليو بعد دخول معظم أحيائها في عملية مصالحة مع الحكومة السورية برعاية روسية.

وتأتي سيطرة الدولة السورية على مدينة درعا ومساحات واسعة من ريفها نتيجة عملية عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش في الخامس عشر من حزيران/يونيو الماضي بالتزامن مع إطلاق الحكومة السورية عملية مصالحة انضمت إليها معظم البلدات.