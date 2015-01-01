واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران الأقل منذ كانون الثاني 2015

الأحد, 15 تموز 2018 الساعة 12:18 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران الأقل منذ كانون الثاني 2015

جهينة نيوز

تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 40.3 بالمئة في يونيو/ حزيران مقارنة بها قبل عام لتسجل أقل مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2015 مع تقليص العملاء مشترياتهم قبل إعادة فرض عقوبات.

وأظهرت بيانات الجمارك، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية، وهي من العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني، استوردت 686 ألفا و849 طنا من الخام الإيراني في يونيو/ حزيران بما يعادل 167 ألفا و820 برميلا يوميا مقارنة مع 1.15 مليون طن في يونيو حزيران 2017. ويقل ذلك 9.5 بالمئة عن مايو أيار، وفقا لرويترز.

وفي النصف الأول من العام انخفضت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 33.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.13 مليون طن أو 248 ألفا و367 برميلا يوميا وفقا للبيانات.

ويأتي الانخفاض بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستنحسب من الاتفاق النووي العالمي وستعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

ومنذ ذلك الحين تجري سول محادثات للحصول على استثناء من الولايات المتحدة لتفادي أي آثار سلبية لوقف واردات الخام الإيراني. وقالت مصادر مطلعة إن واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني قد تتوقف تماما للمرة الأولى في ست سنوات في أغسطس/ آب.


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