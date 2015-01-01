مظاهرة في هلسنكي اليوم احتجاجاً على سياسات ترامب قبل ساعات من قمته مع بوتين!

جهينة نيوز

ينظم ناشطون مظاهرة احتجاج على سياسات رئيس أمريكا دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية اليوم الأحد، قبل ساعات من استضافتها اجتماع القمة المقرر بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويتوقع المنظمون أن يشارك في المظاهرة الاحتجاجية ما يصل إلى 15 ألف شخص.

فيما أكدّت الشرطة الفنلندية أن هذا الحدث سيكون أكبر عمل احتجاجي عشية القمة الروسية الأمريكية، حيث أعلن 2500 مواطن فنلندي في صفحاتهم على فيسبوك عزمهم المشاركة في الاحتجاج، بينما أظهر 8200 آخرون اهتمامهم بموضوع المظاهرة.

وقالت نيللي كينانين، أحد منظمي هذا الاحتجاج لوكالة نوفوستي الروسية، إنه من المتوقع أن يأخذ الحدث شكل "مظاهرة سلمية وعائلية وغير حزبية" في وسط هلسنكي. وأن المسيرة الاحتجاجية ستنطلق في الساعة 13:00 (العاشرة بتوقيت غرينتش).

واضافت كينانين "في هذه اللحظة التي يتركز فيها انتباه المجتمع الدولي على هلسنكي، نطالب الناس برفع صوت قوي وقوي جدا دفاعا عن حقوق الإنسان والمهاجرين والديمقراطية والسلام والمناخ".

ويتضمن برنامج الاحتجاجات إلقاء كلمات لمتحدثين من فنلندا وبلدان أخرى.

وقال المنظمون: "لا نريد أن نعطل القمة أو نتدخل فيها بأي شكل من الأشكال، نطلب عدم رفع شعارات حزبية أو رموز وطنية، لن نتسامح مع أي تمييز. مظاهرة بدون مخدرات وبدون كحول، يجب على جميع المشاركين الالتزام بالقوانين واللوائح الفنلندية".

ومن المقرر أن يجتمع رئيسا روسيا والولايات المتحدة في ضواحي هلسنكي يوم غد الاثنين 16 يوليو. وينوي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مناقشة آفاق العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة على الأجندة الدولية.