ترامب يسعى لفترة رئاسية جديدة في 2020

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تجرى عام 2020، من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ترامب أكد أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2020، مشيرة إلى أنه قطع الشك باليقين وأنهى الكثير من التكهنات حول ترشحه من عدمه.

جاء ذلك في مقابلة أجراها معه الصحفي بيير مورغان، مراسل الصحيفة، أمس السبت في بريطانيا.

وأكد ترامب أن قادر على تولي فترة رئاسية ثانية، وأن حالته الصحية تسمح له بالقيام بمهام الرئاسة، معربا عن ثقته في الفوز بالفترة الثانية، وأنه لن يتمكن مرشح ديمقراطي من هزيمته في تلك الانتخابات.

واعتبر ترامب أنه لا يوجد بين المنتمين للحزب الديمقراطي من يصلح للترشح أمامه في انتخابات الرئاسة المقبلة، مضيفا: "أعرفهم جميعا، ولا أري بينهم من يمكن أن يتفوق علي في الانتخابات المقبلة".

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا، الخميس الماضي في زيارة تستغرق أربعة أيام للبلد الذي وصفه بأنه "نقطة ساخنة" تشهد اضطرابات بسبب أزمة سياسية جراء قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب، إن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكونا دائما متحدتين.

وذكر، في مؤتمر صحفي الجمعة 13 يوليو مع رئيسة الوزراء البريطانية، "نحن متفقون دائما على لغة واحدة"، بحسب وكالة "رويترز".