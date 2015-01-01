انباء عن اخراج "جيش خالد" من درعا وهذه وجهته! .. عمان: لا اتصالات مع دمشق لفتح المعابر!

جهينة نيوز

ذكرت مصادر إعلامية أن الجيش اقترب من السيطرة على الريف الغربي لدرعا بالكامل وأقرت مصادر إعلامية "معارضة" بسيطرة الجيش على أكثر من 85 بالمئة من محافظة درعا حتى عصر أمس السبت.

بموازاة ذلك ساد الهدوء الحذر في منطقة «حوض اليرموك» بريف درعا الغربي، وسط أنباء ذكرتها مواقع إلكترونية "معارضة" عن مفاوضات لإخراج "جيش خالد" المبايع لتنظيم "داعش" إلى بادية السويداء.

الى ذلك قال قائد المنطقة الشمالية في الأردن العميد خالد المساعيد، أمس: إن أعداد ارهابيي تنظيم "داعش" في حوض اليرموك ما بين 1000 و1500 ارهابي وأكد بحسب صحيفة «الغد» الأردنية، أن التنظيم سيتلاشى خلال الأسابيع المقبلة حسب المعطيات المتوفرة من الداخل السوري من خلال الوصول لتفاهمات بين القوات السورية و"المعارضة".

وأعلن المسؤول العسكري الأردني أن الحدود مع سورية أصبحت تحت سيطرة القوات السورية، مبيناً أنه لا توجد اتصالات عسكرية لغاية الآن مع الجانب السوري لتنسيق الجهود لإعادة فتح المعابر بين البلدين، لأنها مصلحة مشتركة ومن شأنها تحسين التبادل الاقتصادي.

المصدر: الوطن