برأسمال 207 مليارات ليرة ترخيص 24 منشأة في دير الزور

جهينة نيوز

أصدرت مديرية صناعة دير الزور خلال النصف الأول من العام الحالي 24 قرار ترخيص لمنشآت حرفية وصناعية واستثمارية برأسمال يبلغ 207,2 مليارات ليرة تشغل 1753 عاملاً.

واوضح مدير صناعة دير الزور مروان العلي أن الحركة الصناعية في المحافظة سجلت نشاطاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة مع تقدم العديد من الصناعيين للحصول على قرارات التراخيص بعد انتصارات الجيش العربي السوري وطرد الإرهابيين من المدينة ومحيطها واستتباب الأمن والأمان ومساهمة من وزارة الصناعة ومحافظة دير الزور بتذليل كافة العقبات أمام الصناعيين والحرفين لإقامة منشآتهم وبدء دوران عجلة الإنتاج في المحافظة، منوهاً بالتسهيلات التي تقدمها المحافظة للصناعيين من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستكمال إقلاع المنشآت الصناعية.‏

وكشف مدير الصناعة عن قرار ترخيص لمنشأة صناعية لصناعة الإسمنت الأسود بكافة أنواعه برأسمال 200 مليار ليرة وتشغيل 1500 عامل وتشميلها بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 حيث من المتوقع أن يكون له الدور المهم في سد احتياجات إعادة البناء والأعمار في دير الزور والمنطقة الشرقية .‏

وأشار إلى صدور قرار آخر لمنشأة مطحنة حبوب آلية بطاقة إنتاج 400 طن دقيق يومياً وبرأسمال 6 مليارات ليرة وتشغل 60 عاملاً تسد جزءاً من احتياجات محافظة دير الزور بكافة أنواعها إلى جانب منشأة لصناعة المجبول الإسمنتي وعناصر الأبنية مسبقة الصنع برأسمال حد أدنى 350 مليون ليرة تشغل 30 عاملاً حين إقلاعها إلى جانب 20 منشأة صناعية أخرى تعمل بموجب القانون 21 لعام 1958 توزعت بين الصناعات الهندسية و الكيميائية والغذائية ومنشأة حرفية واحدة.‏

وذكر العلي أن عدد المنشآت الصناعية التي كانت قائمة ومرخصة قبل الحرب بلغت 180 منشأة على القانون 21 لعام 1958 و4600 منشأة حرفية تشمل كل أنواع الصناعات في أرجاء المحافظة، مبيناً أن معظم هذه المنشآت تعرضت للإضرار والتخريب الجزئي والكلي ويؤمل بعد عودة التيار الكهربائي وما تعمل عليه محافظة دير الزور من لتأهيل للبنية التحتية وتقديم الخدمات اللازمة المساهمة في عودة الصناعيين إلى منشآتهم ودخول صناعيين جدد للاستثمار في هذه المحافظة.‏

وأكد العلي استعداد مديرية الصناعة الموجودة في مقرها المؤقت في مبنى أمانة محافظة دير الزور تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة للصناعيين وانجاز معاملاتهم بأقل زمن ممكن وتقديم المشورة اللازمة.‏