غرام الذهب ينخفض 100 ليرة فقط

جهينة نيوز

لم يسجل جديد في مسألة اتفاق الصاغة مع وزارة المالية باستثناء قبول صاغة حلب بالاتفاق بعد رفض استمر لأسابيع وهو قبول لا يمكن التكهّن بردة فعل المالية تجاهه بالنظر إلى أن هذا الرفض تسبب في دوام مندوبي المالية في نقابة الصاغة ما يعني نقطة ايجابية سجلت لمصلحة المالية.

على صعيد الذهب وأسعاره فقد انخفضت أسعار الاونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية بمقدار 15 دولارا دفعة واحدة لتسجل في اخر سعر لها قبل الإقفال 1240 دولارا مقابل 1255 دولارا يوم السبت من الأسبوع الماضي، في حين تراجع غرام الذهب محليا بمقدار لا يزيد عن 100 ليرة سورية بتأثير من تراجع سعر الاونصة العالمية وتذبذب سعر صرف الدولار في السوق المحلية السوداء.‏

وعن أسعار الذهب محليا قال نقيب الصاغة غسان جزماتي ان غرام الذهب من عيار 21 قيراطا وصل يوم أمس (السبت) إلى 15600 ليرة سورية في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطا سعر 13371 ليرة ، أما الليرة الذهبية السورية فقد وصل سعرها إلى 130 ألف ليرة سورية لتسجل الاونصة الذهبية السورية سعرا يعتبر الأكثر انخفاضا في تاريخها وتحديداً منذ طرحها وحتى اليوم إذ بلغ سعرها أمس 570 ألف ليرة مقارنة بسعرها قبل سنة ونيّف من الآن حين وصلت يومذاك إلى ما يقارب مليون ليرة وتحديدا 960 ألف ليرة، وفي ذات السياق فقد سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط سعر 135 ألف ليرة ، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراط 130 ألف ليرة.‏