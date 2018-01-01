رصد المبالغ المالية لإعادة الإعمار والبناء بدرعا ريفاً ومدينة وتأهيل الكهرباء قريبا!

جهينة نيوز

كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء لصحيفة الثورة أن الملف الخاص بإعادة صيانة وإصلاح وتأهيل وتحديث المنظومة الكهربائية في محافظة درعا وريفها وصولاً إلى القرى والبلدات القريبة أو المتاخمة للحدود السورية ـ الأردنية «المدرجة ضمن خارطة طريق الوزارة الخاصة بعملية إعادة الإعمار»، تم وضعه موضع التنفيذ العملي والتطبيق بعد ساعات قليلة من قيام بواسل الجيش السوري بتطهير أولى المناطق في ريف درعا من رجس المجموعات الإرهابية المسلحة.‏

المصادر أكدت أنه كما خطط ريف دمشق وتدمر ودير الزور وريف حمص الشمالي وحماه الجنوبي .. كانت جاهزة بانتظار شارة التحرك فإن خطتي محافظتي إدلب والرقة موضوعة بانتظار تحريرهما وبشكل كامل، لتتحرك الفرق الفنية باتجاههما تماماً كما فعلت في محافظة درعا ريفاً ومدينة.‏

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة قامت وفي خطوة استباقية برصد الكتلة المالية اللازمة لعملية إعادة إعمار كامل محافظة درعا وحجز هذا المبلغ ضمن إجمالي الميزانية المرصودة لهذه العملية، منوهة إلى أن الفرق الفنية التابعة للوزارة وتحديداً في مؤسستي توزيع واستثمار ونقل الطاقة الكهربائية قطعت شوطاً كبيراً ومهما « أكثر من 50 % من المناطق المطهرة والمحررة» في تحركها باتجاه توصيف الأضرار والتخريب الذي طال معظم الشبكة نتيجة الاستهداف الممنهج الذي قامت به العصابات التكفيرية المسلحة.‏

وأوضحت المصادر أن عملية التوصيف ستليها مرحلة تقدير الأضرار بشكل دقيق ومن ثم إعداد التقرير النهائي الذي بموجبه سيتم تأمين كافة التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة منظومة الشبكة الكهربائية إلى قبل السنوات السبع العجاف التي عاشتها المحافظة خلال تدنيس المجموعات الإرهابية لبعض بلداتها وقراها وأحيائها.‏

وبينت المصادر أن استعدادات الوزارة لمرحلة إعادة إعمار المنظومة الكهربائية لم تقتصر على رصد الاعتمادات المالية وتشكيل فرق عمل للقيام بأعمال التوصيف والتقدير ورفع التقارير فحسب، وإنما امتدت لتشمل أيضاً « وكما باقي المحافظات» إعداد وتأهيل وتجهيز الكادر البشري الفني التقني الذي سيقوم بترجمة خطة الإعمار والبناء إلى واقع علمي على الأرض، مؤكدة أن كل ما تحتاج إليه هذه الفرق قد تم تأمينه وبشكل كامل.‏