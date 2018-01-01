انخفاض استهلاك الغاز في دمشق

جهينة نيوز

بين منصور طه مدير فرع الغاز في دمشق أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي توزيع 2,7 مليون أسطوانة غاز من سعة 10 كغ و93 ألف اسطوانة من سعة 16 كغ وأشار إلى ان الأرقام تدل على وجود انخفاض في الاستهلاك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 90% للغاز المنزلي و20 % للغاز الصناعي عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت كمية الغاز الموزعة وقتها 3 ملايين أسطوانة من سعة 10كغ و116,6 ألفاً سعة 16 كغ.

ولفت إلى أن هناك عمليات تجارب وتشغيل وحدة غاز عدرا وسيتم تشغيلها قريباً بكامل طاقتها ويتم تأمين حاجة الوحدات اليومية عبر صهاريج نقل الغاز العامة والخاصة.

تشرين