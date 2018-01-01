الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على عدد من المواقع في جيزان

جهينة نيوز:

سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على عدد من المواقع العسكرية ودمروا خمس آليات عسكرية بعمليات نوعية في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري يمني ان "الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا خلال عمليات عسكرية من السيطرة على أربع قرى وعدد من المواقع شرق وشمال الدود وقبالة جبل دخان.

وأكد المصدر تدمير أربع آليات ومصرع وإصابة وأسر عدد من تحالف العدوان السعودي خلال تأمين عدد من المناطق في جيزان.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية لتحالف العدوان السعودي في تلة البلبلة بمنفذ الطوال قبالة جيزان.

إلى ذلك استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية تجمعات تحالف العدوان السعودي قبالة منفذ علب عسير.

المصدر: الاعلام الحربي