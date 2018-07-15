أبراج 2018/7/15 من خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/15: اجتماعي، مقبل على الحياة، هو روحه الحفلات، ودود، عاطفي، كل حياته المهنية يحب المرح، محط أنظار من حوله، يحب التنوع بحياته المهنية لأنه صريح ومتفائل، يغلب أحياناً على تصرفاته بعض الطيش، هو أكثر المواليد اندفاع وطيبة، عنده لسان لا يرحم، يقف لجانب المظلوم، دائماً هو يحب أن يعيش ببحبوحة لأنه اجتماعي ويحب الاخلاص، في الأشهر القادمة يمكن كان هناك شيء غير مستقر يوجد صعوبة لكن يوجد انجازات وللبعض نجاح وتفوق وتحصيل مادي وحياة اجتماعية لطيفة ومحببة وخاصةً في الأشهر القادمة سوف تكثر التنقلات والأسفار واحتمال قفزة نوعية ووعود بقصة عقار أو ميراث سوف تتحقق بالأشهر القادمة، بالمعموم يوجد تواصل وصداقات وتسهيلات بكل الميادين، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: معنوياتك عالية، تطمأن وتحقق هدف تعويض، يوم محظوظ لا يجوز إضاعته، كن جريء على كل الأصعدة لأن مساءً عليك أن تكون جاهز ليومين مرهقين يمكن أن تشعر بتراجع معنوي وصحي ولا تخاطر وتطلب بالأيام القادمة تعاون من محيطك ولا تقصر من أدائك لأن عليك أن تكون لطيف وتوظف طاقاتك فيما تفعله وتنتظر الحواب يمكن أن يحصل مساءً على صعيد العمل وتكون نظرتك فيها نظرة حب وسياسة لأنه يوجد عمل كثير مساءً عند الحمل.

الثور: نهار فيه تجديد هدف باختصار ما زال نهارك لليوم تاني فيه ضائقة على صعيد عائلي، حاول أن تقدم عون بأقصى طاقاتك لخدمة العائلة حتى تدخل البهجة في نفسك ويمكن عائلتك تكون بحاجتك الظهر لكن المساء يكون الوضع أفضل، سيطر على أوضاعك لكي تتحسن وتحقق أشياء ترغبها وتبحث عن مصدر مالي وطرق لتمويل خاص، سوف يلعب الحظ دور كبير مساءً وغداً لكن التسرع يؤدي للفشل، انتبه مولود الثور.

الجوزاء: بمطلق الأحوال نهارك متعلق بالعلاقات الداعمة مصالح شخصية عن طريق الآخرين، همّة كبيرة ودقة بالعمل وتجاوب قليل مع الآخرين، حائر ومترقب وخاصةً باتصالات ومقابلات، لكن مساءً تدخل بفترة متعبة، براعتك تقدر أن تحولها لهدوء لأنه يمكن أن يحصل نزاع أو عدائية من قبل البعض على صعيد عائلي أو شخصي إذاً دع ليلك ايجابي ومثمر لو شعرت ببعض التوتر اتجاه مسألة عائلية أو منزلية، كن منتبه قدر الإمكان وانتبه على صحتك مولود الجوزاء.

السرطان: نهارك يحمل لك فرص مالية أو تبحث على فكرة أو على طريقة تجد بواسطتها تأمين مادي أو تناقش موضوع مالي، لا يخلو نهارك من مصاريف طارئة، توظيف مالي بالنهار وبالليل حركة ناشطة وتناقش مواضيع مهمة وتكثر مواعيدك ولقاءاتك وتلتقي مع أخوتك وتناقش مسائل هامة، الفترة التي فيها مقابلات ممكن أن تظهر مساءً وأيضاً للدراسة جيد وأيضاً لبيع سيارة أو تشتري سيارة أو تصلح سيارة مساءً وغداً مولود السرطان.

الأسد: تأثير القمر ببرجك سوف يكون له تأثير كبير على شخصيتك ونهارك مناسب لتتوصل لتفاهم وتناغم بين طموحاتك الادارية وأحلامك الروحية والداخلية، مساعدات واحتضان الآخرين بانتقال القمر من عندك إلى العذراء ليصبح انفراج مالي أو معنوي،حضّر نفسك مولود الأسد لتتوضح الأمور مساءً بحظ مالي أو هدايا أو أشياء ضائعة تجدها مولود الأسد.

العذراء: تستريح في النهار، ما زال نهارك مخيّب للآمال يمكن أن تتأخر معاملات تخصك أو تستاء من التباس أو ضياع وتميل للعزلة لكن اعتبر الأيام القادمة جميلة لكن مساءً بانتقال القمر لبرجك سوف تكون فترة رائعة مميزة وسريعة وتكتشف بعض الأمور الغامضة كانت غافلة عنك، حضّر نفسك مساءً جوك جميل وتفتح صفحة جديدة وتدفع بمصالحك مولود العذراء.

الميزان: تتمتع بجاذبية وتتحرك حتى تحقق مرادك، ويلتف الأصدقاء من حولك، استفيد في بحر النهار لتقطف ثمار جهودك، لكن مساءً وغداً احتمال أن تعاني من سوء تفاهم أو صعوبة بالتواصل ويمكن أن تكون أجواءك ضاغطة تحتاج لبرمجة ترتيب وعليك أن تساير ويمكن أيضاً تسمع همس وأخبار مزعجة، مفاجئات مربكة لل عليك سوى الهدوء والصبر وعدم الانتقاد يا مولود الميزان.

العقرب: نهارك متعب قليلاً على صعيد عمل، احتمال بعض التناقضات والتباس انتبه يمكن أن تتخرك الأمور ضدك أو تتطور على صعيد أمور شخصية يمكن مع المسؤولين مع الغرباء، كن متعاون وجرّب تتفهم الآخرين وتحافظ على صورة جيدة، مساءً وغداً من الأيام الجميلة تعرف تنوع بمجال الصداقات والمفاوضات والدعوات والحفلات، تجذب الأصدقاء لك بطريقة أو بأخرى مولود العقرب.

القوس: ما زال نهارك ديناميكي وتوسيع للآفاق عن طريق سفر واتصالات لأماكن بعيدة، تستمد قوتك من العقل ورغم ذلك يمد فيك عاطفة وعندك أوراق أو معاملات، لكن مساءً يجب أن تركز على العمل، احتمال تكلف بمهمة أو مسؤولية أو يمكن تتحمس لتقوم بعمل الآخرين، ينطلب منك بعض الانضباط والهدوء والالتزام بالعمل وحافظ على مكانتك العملية وحقق نجومية مساءً مولود القوس.

الجدي: ما زال مولود الجدي يعيد الأمور كما كانت عليه رغم يلطف أجوائه ويقوم ببعض التغييرات لكن مطلوب قليل من التضحية والتنازلات حتى تفاوض بليونة على صعيد أمور مالية مشتركة من تعويض أو استحقاقات، مساءً وغداً سوف تكون أجواء أفضل والحظوظ قوية لا تقف مكتوف الأيدي لأن عزيمتك تكون قوية جداً، تسمع خبر يفرحك وتستفيد من الفرص القادمة على الطريق من سفر من أوراق من معاملات من استقبال زوار من بيع وشراء إذا كان وضعك يسمح للبيع والشراء مولود الجدي.

الدلو: تعاني من بعض التعب وعندك عرقلة أو تميل للانفعال والتسرع ربما بسبب عرقلة أو مواعيد، لا تسبب لنفسك أزمة وطوّر روحك وخاصةً معاكسة الخصم أو الطرف الطارئ، لكن اليومين القادمين يوجد تراجع عن قرار في بعض الأيام التي كانت فيها ازعاجات، مساءً ترتاح ويمكن الأمور نسبياً تتحسن، يوجد مصالحة ويمكن تركيزك على بعض الأمور المالية والفولتير والاستحقاقات مولود الدلو.

الحوت: ما زلت مشغول وقادر على التحرك بعدة اتجاهات، انتبه من تشتت أفكار وطاقة ويمكن لك حركة أو عمل وتنقل واجبات كثيرة، تشعر بضغط لكن مساءً الوضع يكون عندك بشراكة عاطفية أو عملية أو سوف تنتبه من بعض المشاكل القانونية أو الزوجية، لا تعرض شراكتك للمخاطر سواء شراكة عمل أو عاطفة، تأخذ وتعكي المساء، دع عقلك راجح مولود الحوت.