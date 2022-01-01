مصر.. السجن لـ27 من الاخوان بتهمة "التحريض ضد الدولة"

جهينة نيوز:

قضت محكمة جنايات مصرية بعقوبات بالسجن بحق 27 متهما من جماعة الاخوان المسلمين بـ"التحريض ضد الدولة"، بينهم 12 عوقبوا بالسجن المؤبد (25 عاما)، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لفرانس برس "عاقبت دائرة الارهاب في محافظة الشرقية (في دلتا النيل) بالسجن المؤبد 12 من أعضاء جماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة".

واضاف "كما عاقبت المحكمة جنايات الزقازيق 15 آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات".

وتعود احداث القضية إلى العام 2015 عند قيام مجموعة من مؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بمسيرة في محافظة الشرقية.

واوضح المسؤول ان النيابة العامة كانت وجهت الى المشتبه بهم تهمتي "الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة".