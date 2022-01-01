بالفيديو..ظهور مهين لمحمد بن سلمان وبن زايد ضمن احتجاجات على زيارة ترامب لبريطانيا

السبت, 14 تموز 2018 الساعة 19:53 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

بالفيديو..ظهور مهين لمحمد بن سلمان وبن زايد ضمن احتجاجات على زيارة ترامب لبريطانيا


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