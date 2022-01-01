بالفيديو... الببغاء "نيوتين" يتوقع فوز فرنسا في المونديال

جهينة نيوز:

توقع الببغاء نيوتن، نتجية المباراة النهائية في كأس العالم روسيا 2018، والتي تجرى يوم غد الأحد، 15 يوليو/ تموز على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وتوقع نيوتن أن تفوز فرنسا بكأس العالم، بحسب مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الببغاء نيوتن فشل في توقع نتائج بعض المباريات، منذ بداية الموسم، إلا أنه ومنذ منافسات دور ربع النهائي فإن كل توقعاته كانت صحيحة، ما عدا مباراة السويد وإنجلترا.

وتستضيف روسيا كأس العالم حتى 15 يوليو/تموز، موعد المباراة النهائية والتي ستجمع منتخبي كرواتيا وفرنسا على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.