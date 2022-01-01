حركة طالبان تعدم 3 نساء من "داعش" في أفغانستان!

جهينة نيوز

أعدم مسلحون من حركة طالبان بأفغانستان 3 نساء من تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اغتصابهن جماعيا، على خلفية القتال الدائر بينهما في ولاية جوزجان في شمال البلاد.

ونقل تقرير لوكالة Khaama عن الجيش الأفغاني اليوم السبت قوله، إن "مسلحي طالبان ألقوا القبض على ثلاث نساء متشددات من تنظيم "داعش" في ولاية جوزجان، وقاموا باغتصابهن جماعيا قبل أن يقدموا على إعدامهن رميا بالرصاص".

وذكرت الوكالة أن النساء القتلى يتحدرن في الأصل من الشيشان ومن جمهورية أوزبكستان.

ولاحظت الوكالة أن هناك صراعا دمويا حادا بين الفصائل والجماعات الأصولية المتشددة على بسط النفوذ في الولايات الأفغانية الخارجة عن سلطة الحكومة.

وخلال الاشتباكات الأخيرة بين "داعش" ومسلحي طالبان، سقط 12 قتيلا من " داعش" وما لا يقل عن 33 جريحا، فيما قتل ثلاثة من طالبان، وأصيب ما لا يقل عن ثمانية.

وتدور في أفغانستان مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتطرفة، التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجوما ضد المدن الكبيرة.

كما زاد مؤخرا تأثير تنظيم "داعش" داخل أراضي البلد وبدأ ينازع طالبان على النفوذ بعد الضربات الموجعة التي تلقاها في سوريا والعراق. وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية حاليا بعمليات مشتركة في جميع أنحاء البلاد لمكافحة إرهاب كلا التنظيمين.

المصدر: نوفوستي