دورات تدريبية للراغبين بالتقدم للقبول في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق

جهينة نيوز

أعلنت نقابة المعلمين بجامعة دمشق عن بدء الدورات التدريبية التي تقيمها بالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية بالجامعة للطلاب الراغبين بالتقدم إلى مسابقة القبول في الكلية من الناجحين في الثانوية العامة الفرع العلمي للعام الدراسي 2018-2019.

وأشارت النقابة في إعلانها إلى أن التسجيل للدورات يبدأ في مبنى الكلية اعتبارا من يوم غد الأحد على أن يبدأ الدوام بالدورات يوم الأحد المقبل الواقع في 22-7-2018.

وحددت النقابة رسم الانتساب للراغبين بخمسة آلاف ليرة سورية مع منح إعفاء لأبناء الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الرسم كليا وحسم 25 بالمئة من الرسم لأبناء أعضاء نقابة المعلمين والعسكريين.

وتجري الدورات وفق منهاج علمي أكاديمي متكامل ويشرف عليها نخبة من الأساتذة المختصين.