غارتان لطيران العدوان السعودي على محافظة المحويت تودي بحياة يمني وإصابة اثنين

جهينة نيوز

قال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن طيران العدوان السعودي استهدف بغارتين مزرعة مواطن بمنطقة خاسعة في مديرية ملحان في المحويت مساء أمس ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين وتضرر المزرعة.

وكان مواطن يمني قتل وأصيب ثلاثة اخرون جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي على محافظة الحديدة غرب اليمن يوم أمس.

و جدد طيران العدوان السعودي غاراته على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر محلي: “إن طيران العدوان السعودي استهدف مساء أمس بغارتين منطقة المدفون في مديرية نهم في صنعاء مخلفا أضرارا بممتلكات المواطنين ومنازلهم”.