محكمة لبنانية تبرئ الفنان فضل شاكر من اتهامات تشكيل عصابة مسلحة!

جهينة نيوز

أفادت تقارير إخبارية عديدة أن الهيئة الاتهامية (محكمة) في لبنان، قضت ببراءة المطرب فضل شاكر، من اتهامات تشكيل عصابة مسلحة.

ونشر موقع "رادار سكوب" اللبناني، ونقلها عنه موقع "صيدا أون لاين" اللبناني، تقريرا أكد فيه أن المحكمة برأت فضل شاكر وشقيقه فادي شمندر، من جناية تأليف عصابة مسلحة.

وقالت المحكمة، وفقا للتقرير، إن هناك ظن في تورطهما في جنحة قدح وذم، وأحالتهما المحكمة إلى "المنفرد الجزائي" (محكمة) في صيدا، بسبب إطلاقه تهديدات بحق أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ورئيس البرلمان، نبيه بري، وإثارته النعرات الطائفية والمذهبية عبر شاشة التليفزيون.

بدورها نشرت صحيفة "الدستور" المصرية، ما وصفته بأنه مستندات وحيثيات حكم براءة فضل شاكر، الصادر بتاريخ 12 يوليو/تموز.

ونقلت الصحيفة المصرية عن حسين خريس، المستشار الإعلامي للمطرب، قوله إن التهم الموجهة إلى فضل شاكر، كانت "مفبركة"، وبدأت تتهاوى أمام ضمير بعض القضاة اللبنانيين، بحسب قوله.