الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه الاعتراف بسيادة "اسرائيل" على الأراضي المحتلة عام 1967

جهينة نيوز

جدد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي العربية التي احتلها عام 1967.

ونقلت وسائل إعلام عن مايا كوسيانتشيتش المتحدثة باسم المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قولها في مؤتمر صحفي أمس “لا نعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها في 1967 ولا نعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اواخر تشرين الثاني الماضي القرار المعنون “الجولان السوري” والذي يطرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المعنون “الحالة في الشرق الأوسط” جددت من خلاله مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي اصدر القرار رقم 242 والذي يطالب كيان الاحتلال بالانسحاب من كامل الاراضي العربية التي احتلها عام 1967.