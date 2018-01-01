بيان قمة هلسنكي: اجتماع بوتين وترامب يوم الاثنين القادم ولمدة ثلاثة ساعات!

جهينة نيوز

أصدرت قمة هلسنكي بيانا أفادت فيه أن القمة الروسية الأميركية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي ستبدأ يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي (10.15 بتوقيت غرينيتش) وسيستمر الاجتماع لمدة ثلاثة ساعات، مع عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وجاء في بيان القمة "هلسنكي 2018" اليوم السبت: " سيبدأ أجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في تمام الساعة 13.15، ويبدأ الاجتماع بين بوتين والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في الساعة 16.30".

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد 16 تموز/يوليو بمدينة هلسنكي الفنلندية. وينوي قادة البلدين بحث أفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

وينوي قادة البلدين بحث أفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

سبوتنيك