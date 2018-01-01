انطلاق تصوير الفيلم السينمائي «نهري بحري»؟!

جهينة نيوز:

بدأ المخرج المهند كلثوم تصوير الفيلم السينمائي الروائي القصير «نهري بحري»، وهو من تأليف سامر محمد إسماعيل، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وقد أكد الكاتب سامر إسماعيل في تصريح خاص لـ«تشرين» أن الفيلم يخوض في إشكالية عميقة ويطرح أسئلة ملحة عن طبيعة مجتمعات مهملة وبعيدة عن الضوء، بسبب سطوة المدن الكبرى والتهميش الذي تعرضت له تلك المجتمعات، في ظل الحرب السورية، وذلك من خلال قصة حب تجري أحداثها في مكان استثنائي بعيد عن أنظار الفضوليين، حيث يكون موقع التصوير بمنزلة قبعة الإخفاء لشاب وشابة، يسرقان الفرصة ويمعنان في جنون عواطفهما حتى آخر الشريط، وصولًا إلى ما يشبه مكاشفات صادمة بين عشيقين، سوف تتغير مصائر حياتهما في ليلة كأنها ألف ليلة. أشار كلثوم إلى أن الفيلم ليس مغامرة أو مجازفة بقدر ما هو طموح مشروع وواقعي تتفوق فيه السينما الجديدة في سورية وتنتقل من الملحمي والأسطوري إلى يوميات الناس ومخاوفهم البسيطة من دون الذهاب إلى إيجاد قوالب جاهزة للحلول. ويشارك في بطولة الفيلم كل من عبد المنعم عمايري، والممثلة والمغنية الشابة سهير صالح، ومريم علي، والطفلة ساندي جنوب .