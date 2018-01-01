"تنسيقيات المسلحين": فصيل "جيش أسود الشرقية" المتواجد في التنف يسلم معداته وآلياته العسكرية الى الأردن لهذا السبب؟

جهينة نيوز

نقلت "تنسيقيات المسلحين" عن مصادر وصفتها بـ "الخاصة" أنَّ فصيل "جيش أسود الشرقية _الجيش الحر" المتواجد في منطقة التنف على الحدود السورية _ العراقية بريف حمص الجنوبي الشرقي، يعمل حالياً على تسليم معداته وآلياته العسكرية للأردن، وذلك بهدف نقل مسلحيه الى مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" شمال شرق سوريا.

وقالت "المصادر" أنَّ أحد المسؤولين السابقين في "أسود الشرقية" هو المسؤول عن أمور تنسيق عملية الانتقال مع الحكومة السورية وروسيا، حيث يسعى حالياً لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل مسلحي "أسود الشرقية" برفقة عائلاتهم إلى شمال شرق سوريا.

وأشارت "المصادر" الى أنَّ "لواء_القريتين _الجيش الحر" يعمل هو الآخر على التنسيق مع الحكومة السورية وروسيا، لمغادرة منطقة التنف.