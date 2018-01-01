"أنصار الله" تستهدف بصاروخ تجمعاً لدبابات سعودية

جهينة نيوز

نفذ مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" قصفاً صاروخياً ومدفعياً على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في قطاعي عسير ونجران جنوب غربي السعودية.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن وحدة الإسناد الصاروخي في أنصار الله أطلقت صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال 2 (مداه 15 كيلو متراً) وعدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لقوات الرئيس هادي قبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير".

وأشار إلى "أن مدفعية أنصار الله شنت بالتزامن قصفاً على ذات التجمعات، في حين أعطبت وحدة الهندسة في الجماعة آلية لقوات الرئيس هادي بعبوة ناسفة قبالة المنفذ وسقط طاقمها بين قتيل وجريح".

وفي قطاع نجران، لفت المصدر إلى "استهداف مسلحي أنصار الله بصاروخ موجه تجمعاً لدبابات سعودية غرب موقع السديس".

مؤكداً "إلحاق خسائر وأضرار في التجمع المستهدف جراء القصف".

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة الحوثيين.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.