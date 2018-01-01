9,677 مليارات ليرة التكاليف الإجمالية لأضرار الكهرباء في درعا بفعل الإرهاب

جهينة نيوز

لحقت أضرار فادحة بكل مكونات المنظومة الكهربائية ضمن محافظة درعا نتيجة التخريب والنهب والتدمير الذي قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة، الأمر الذي يتطلب خططاً مدروسة بعناية واعتمادات مالية كبيرة وإمكانات فنية وبشرية مناسبة للقيام بأعمال إعادة التأهيل والصيانة.

وأشار المهندس غسان الزامل مدير عام شركة كهرباء درعا إلى أنه بعد قيام الجيش بحملة واسعة لتحرير المناطق من العصابات الإرهابية المسلحة وبهدف حصر الأضرار التي لحقت بمنظومة الشبكة في المحافظة تم تشكيل فريق عمل بالشركة وتنظيم كشوفات خاصة بها في المناطق التي تم تحريرها، وقد قام فريق العمل بجولات ميدانية على تلك المناطق وتقدير قيمة الأضرار التقريبية والتي بلغت لإعادة تأهيل شبكات التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل مع إعادة تأهيل مخرج لمدينة داعل في محطة تحويل الشيخ مسكين 43 مليون ليرة سورية تقريباً، ولإعادة تأهيل الشبكة مع مراكز التحويل وصيانة مخرج لبلدة إبطع في المحطة المذكورة حوالي 126 مليون ليرة، ولشبكة التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل في بلدة الغارية الغربية 116 مليون ليرة وفي بلدة الغارية الشرقية 27 مليوناً وفي الكرك الشرقي 238 مليوناً وفي النعيمة 342 مليوناً وفي غصم والجيزة 26 مليون ليرة، وفي بلدة عتمان 303 ملايين ليرة وفي المسيفرة 340 مليوناً تقريباً، وذلك بمبلغ إجمالي للأضرار السابقة حوالي 1,564 مليار ليرة، وسيزداد هذا المبلغ خاصة أن العمل جار حالياً للكشف على باقي المناطق التي تم تحريرها وتنظيم الكشوفات الخاصة بها.

وبيّن الزامل أنه تم أيضاً الكشف على مركز حدود نصيب الذي لحقت بشبكاته ومراكز تحويله الكهربائية أضرار مختلفة بفعل المجموعات الإرهابية، وبلغت قيمة التكاليف الإجمالية لإعادة تأهيل مخرج مركز حدود نصيب من محطة تحويل درعا وإعادة تأهيل مراكز التحويل الموجودة ضمنه 373 مليون ليرة.

تجدر الإشارة وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة في الشركة إلى أن المحافظة كانت تتغذى من 11 محطة تحويل 20/66 وقد خرجت منها ثلاث محطات من الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية عليها «محطة تحويل جاسم -محطة درعا المغلقة – محطة نوى» كما وقع اعتداء الإرهابيين على محطتي تحويل بلدة الحراك والباسل في بلدة المسيفرة خلال تحرير المناطق المحيطة بهما مؤخراً ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

وكشف الزامل أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية خلال سنوات الأزمة التي مرّت قبل البدء بتحرير المحافظة من العصابات الإرهابية بلغت نحو 7,741 مليارات ليرة سورية، وبإضافة مبلغ الأضرار السابق تصبح قيمة التكاليف الإجمالية للأضرار التي لحقت بمنظومة الشبكة حتى تاريخه ما يقارب 9,677 مليارات ليرة، بينما تبلغ نسبة العجز في المناطق التي كانت ساخنة 3,5 مليارات ليرة أثمان كهرباء للمشتركين في تلك المناطق.

تشرين