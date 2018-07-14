أبراج 2018/7/14 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/14: يقدر عن يعبر عن رفضه للظلم والمآسي، روح الدعابة، يسخر من الجميع ماعدا نفسه، قوي ومندفع، ينجح بمجال المحاماة والمحافظة على أعماله بمعنى اذا أراد تغيير عمله، يحب الأعمال التي فيها شهرة، يحب أن يجادل، يحب الوعظ، متطلب بالحب يبرر أخطائه، أينما ينوجد مولود اليوم ينوجد الحب لأنه مجبل من أجل الحب، انفراجات نفسية وقفزة نوعية ويمكن ظروف متنوعة وتجارب تحمل له سنة جبّارة هي بسبب عدم الأخطاء وخاصةً مع الشريك، عام للتغييرات خلال نصف الثاني من السنة يمر ببعض المشاكل المادية لكن عليه بالصبر ويحاول أن يستغل ويأخذ فرصته المتاحة ع صعيد أموره المالية أو العقارات أو الارث حسب كل شخص وضعه، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: أنت اليوم الأقوى بين الأبراج تعرف كيف تصوّب سهامك، اليوم منرالصباح حابب أن تبتسم وتكون نشيط وجريء، ولا تخاف ظن التغيير، اليوم قادر لتحقيق هدف لذلك مصالحة وتسويات مطمئنة وجلسات رومنسية، أخبار جميلة اهتمام بأولاد أو نشاطات فنية أو تغيير إقامة، بمعنى تتقدم وتتخطى الخلافات اليوم مولود الحمل.

الثور: القمر ببرج الأسد يعرقل لك مساعيك يحمل لك بعض المشاكل والضغوطات العائلية والشخصية، إذاً خصص وقت لعائلتك ولا تستخف بحاجات الأحبة وخصص وقت وكن لجانبهم لا تضيع وقت، عليك أن تباشر بالتصليحات المنزلية، تقوم بإعادة ترتيب منزلك ومكتبتك الشخصية، اليوم ركز على مسألة معينة وعملك والتصليحات ويمكن قصة عائلية تشغل بالك بخبر عاجل مولود الثور.

الجوزاء: من الصباح تبرع بتقديم الحجج والبراهين وتمهد لحركة وسفر قصير وتحضير لعمل بدقة، مناسب لك لتثبت وجودك حتى تشارك بكل عزيمة وإيمان ويمكن أن تميل لحسم موضوع دقيق أو تنجز مشروع معقد أو تخوض تجربة، هذا اليوم قد تتلقى الدعم من أصحاب لكن وضح وشارك مع تخفيف بالمواضيع الحساسة، للزيارات والاتصالات، فكّر بشراء سيارة أو تبدل سيارة أو تصليح سيارة، بمعنى نهار للحركة مولود الجوزاء.

السرطان: فرصة ثمينة وإيجابية، إحداث تغيير مفيد تبرع بحل مسائل مالية مستعصية، تفاوض بمهارة، اليوم يوجد تكريم وربح بمكسب بعمل سابق أو هدية أو من خلال عمل إضافي أو زيارة ناس مضطرة أن تدفع بعض الهدايا ويمكن وجود عندك زيادة راتب أو مستخف أنت بالموضوع لكن اليوم مال قادم بطرق هدايا مكاسب أشياء ضائعة تجدها ويمكن للبعض نفقات كن موجود اليوم مولود السرطان.

الأسد: مواهبك جيدة اليوم، تحقق تقدم وانفراج، القمر ببرجك تناقش كل المواضيع التي كانت متراجعة، مطمأن نهارك، البسمة لا تفارقك والحظ حليفك، أنت مستعد وجاهز لتتقدم وتسيطر، نشيط اليوم اشراق لمعان شعبية، حان الوقت لتدخل منطق جديد لأن اليوم أنت جريء وعندك قوة وتعرف أين تأخذك الطاقة لأن القمر عندك يعطيك القوة والطاقة لذلك أنت مرتاح اليوم مولود الأسد.

العذراء: القمر يبين متاعبك هذا يعني المطلوب أن تبتسم وإذا أحداً زعجك طبطب على كتفه وإذا أحد المزعجين يقول لك قل له مضى ما مضى، يمكن أن تتهور في بعض أمورك عندك لحظات غضب يمكن الآخرين اليوم يغيرون رأيهم أو تخالف القوانين أو نهارك يحمل لك تأخير بالأعمال وبالمواعيد أوتحزن لظلم أحداً من محيطك، عليك أن تنتظر وتتجاوب مع القدر وابقى محايد لأن نهارك تعيد النظر فيه لأنه يوجد أمور كثيرة تريد السيطرة وهدوء أعصاب مولود العذراء.

الميزان: متفائل اليوم، تعرف كيف تخلق جو للآخرين تخترع حديث أو حدث يلهيك عن التفكير بهمومك ومشاكلك، اليوم الأصدقاء يلتفون حولك وتجد تشجيع وتعمل دعوات وجلسات وعزائم، نهار فيه دعم ومساعدة ومعارف جديدة وتعوّض عن خسارة وتراجع سابق، أمنية تتحقق، بمعنى الأفضل من أيامك الضرورية أن تكون اليوم ضمن المجموعة لأن اليوم اجتماعي وعائلي وأصدقاء عنوان نهارك مولود الميزان.

العقرب: نهار متعب، نهار لا يمكن أن تبقى في مكان واحد، احتمال أن تعيش تجربة مهمة وربما تصل من خلالها لنجومية أو شعبية ونجاح وخاصةً اليوم مطلوب أن تكون قد المسؤولية بعملك، لا تضيّع فرصة مهمة، حضّر جيداً قد تظهر مسألة طارئة تمتحن طاقتك أو ادعاتك، كن مرن وكن هادئ لأن اليوم مع المسؤولين، فرصة عمل أو نزلة أسواق، ممكن تعامل مع غرباء، كن حذر اليوم مولود العقرب.

القوس: اليوم جيد يتميز بالحركة المثمرة للسفر والاتصالات لأماكن بعيدة بمختلف الاتجاهات، تشارك جلسات حوار مؤتمرات، جرأة غير مسبوقة، تلعب دور وسيط أو دفاع عن حقوقك ومواقفك، لا تتردد نهار يحمل أفكار جديدة لتكون سبب لتحقيق أهدافك وأحلامك وتخرج منتصر بنتيجة، يوم جيد للحركة لتطلق أفكارك، لا تستحي مولود القوس.

الجدي: اليوم أفضل من الأمس، وما زالت ترتفع المعنويات وتناقش مواضيع مالية تتعلق بفاتورة أو قرض معين، بمعنى اليوم لا يخلو من مصاريف طارئة وتوظيفات مالية يمكن تعيد بناء ما تهدم وتصحيح بعض العلاقات التي ساءت أو انقطعت، اليوم يناسبك لتعيد لحوارات وتفاوض وتقدم عدة خيارات واقتراحات، انتبه من نفقات، تدقيق واهتمام بأمور إدارية غيبية، تطلب وتستفهم اليوم لأن اليوم يوجد فواتير وجرد حسابات عندك مولود الجدي.

الدلو: تعاني من معاكسات، توتر بالأجواء، يمكن صدفة تجد نفسك بورطة أو موقف مربك، إذاً اليوم ركز على الشراكة سواء شراكة عاظفة أو عمل ولا تخالف القوانين، فتش عن قواسم مشتركة وجرّب تتعاون مع الطرف الآخر حتى يوازيك بتحمل المسؤوليات أفضل من أن تدفع ضريبة صدقك، إياك والغضب، تجنب أي مواجهة، عنوان نهارك شراكة عمل أو عاطفة لك مولود الدلو.

الحوت: عليك أن تعرف كيف تستفيد من كل فرصة، اليوم شعارك العمل، اليوم عليك أن تنشغل حتى تنجّح حليفك لكن ليس صدفة أو خطأ يمكن نتيجة تأتي بشكل عادي ودقة في المواعيد يمكن أن تتكاسل لذلك يمكن لن يكون صدفة الخظأ يمكن أن يكون مقصود لذلك استسلم، نهارك دعه للعمل وكن راضي، تحمّل الروتين من دون ملل، اليوم يوجد متعة بالعمل وتجدد لذلك لا يوجد مانع أن تنتبه على صحتك وبإمكانك أن تطلب مساعدة وتنظم وقتك لأن اليوم سوف تتنقل بأكثر من مكان، العمل هو حياتك اليومية ليس سهل نظمت نفسك معناه أنك تعرف ماذا تريد، اليوم تعب بالعمل أو تنقل من مكان لمكان مولود الحوت.