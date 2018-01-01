متظاهرون عراقيون يقتحمون مقرات عدد من الاحزاب في البلاد

جهينة نيوز:

اقتحم متظاهرون عراقيون غاضبون، مساء اليوم الجمعة، مقرات عدد من الاحزاب في محافظتي ميسان والنجف العراقيتين، فيما قام اخرون بحرق مقر حزب الدعوة في ميسان.

وقال مصدر امني عراقي إن “متظاهرين غاضبين قاموا بإحراق مقار تابعة لحزب الدعوة في محافظة ميسان، واقتحام مقر تيار الحكمة”.

وأضاف أن “متظاهرين اقدموا على اقتحام مقر حزب الفضيلة في محافظة النجف الاشرف”. واوضح ان ” القوات الامنية حاولت تفريق المتظاهرين لكن دون جدوى”.

وتجددت التظاهرات في بعض مناطق محافظة البصرة، اليوم الجمعة، حيث قطع عدد من المحتجين الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد أكبر موانئ العراق مطالبين بتنفيذ مطالبهم، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي، للمحافظة ولقاءه بالنشطاء.

وكان عدد من شيوخ ووجهاء البصرة قد هددوا، الخميس، بتوسيع احتجاجاتهم لتشمل الموانئ والمنافذ البرية والحقول النفطية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتوفير فرص عمل وتحسين منظومة الإمداد بالكهرباء.

ووصل العبادي، اليوم، إلى البصرة سعيا إلى تهدئة الاحتجاجات القائمة منذ بداية الأسبوع على خلفية مقتل شخص في تظاهرة ضد البطالة، الأحد الماضي.