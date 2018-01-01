الخارجية الروسية.. الاتهامات الأمريكية تهدف لإفساد الأجواء قبل القمة

جهينة نيوز:

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لا دليل على أن 12 شخصا أعلنت الولايات المتحددة أسماءهم ووجهت إليهم اتهامات يرتبطون بالاستخبارات العسكرية أو أنهم اخترقوا شبكات الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي الأميركي.

وحددت لائحة اتهام أميركية أسماء 12 من الضباط الروس واتهمتهم بالتسلل إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بالمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 هيلاري كلينتون وحزبها.

وقالت الخارجية الروسية إن الاتهامات تستهدف إفساد الأجواء قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في هلسنكي يوم الاثنين.