بريطانيا.. العثور على زجاجة صغيرة تحتوي على غاز الاعصاب "نوفيتشوك"

جهينة نيوز:

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها تعتقد أنها عثرت على مصدر غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي أدى إلى وفاة امرأة في جنوب غرب انكلترا وإصابة رجل بتسمم ما زال يرقد على إثره بالمستشفى.

وتوفيت دون ستيرجيس هذا الشهر بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من تعرضها لنوفيتشوك قرب مدينة سالزبري التي تعرض فيها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لهجوم بذات السم في آذار.

ويتعافى صديقها شارلي رولي حاليا في المستشفى وهو من أمزبري التي تبعد مسافة قصيرة عن سالزبري.

وقالت الشرطة في بيان "يوم الأربعاء... عثرنا على زجاجة صغيرة خلال عمليات تفتيش لمنزل شارلي رولي في أمزبري... أكد العلماء الآن أن المادة الموجودة بالزجاجة هي نوفيتشوك".

وأضاف البيان أن مزيدا من الاختبارات تجرى لتحديد ما إذا كان هذا الغاز هو نفسه الذي أصاب سكريبال وابنته في حين فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة مصدر الزجاجة.